Roma, Monchi lavora per il rinnovo di Pellegrini alzando la clausola

Il Messaggero oggi in edicola riporta le dichiaraizoni di Lorenzo Pellegrini della Roma che ha spiegato di voler vincere in giallorosso. "Non ho pensato al futuro ma non dipenderà dalla partecipazione della Roma alla Champions, a Trigoria sto bene", ha detto il calciatore. Intanto, il ds capitolino Monchi, lavora per rinnovare l'accordo: ingaggio più alto per alzare la clausola da 30 milioni di euro, secondo il giornale romano.