© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, scrive il 'Corriere dello Sport', sta mettendo le basi per la squadra che verrà. Difficile acquistare adesso Hamed Junior Traoré (centrocampista classe '95, Empoli), Ismaël Bennacer (regista classe '97, Empoli) e Gianluca Mancini (difensore centrale classe '96, Atalanta). Lo sa bene Monchi, che però sta ponendo le basi per bruciare la concorrenza in estate.