Roma, Monchi: "Liverpool fortissimo. Non smettiamo di sognare"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha commentato anche ai microfoni di Sky Sport il sorteggio delle semifinali di Champions League: "Primo pensiero? Non a Salah, ma che di fronte avremo una squadra fortissima che arriva alla partita nel suo migliore momento. L'unica soddisfazione del nostro sorteggio è che si giocherà la seconda gara all'Olimpico. Non vogliamo dimenticare che il Liverpool è una squadra fortissima. Abbiamo la possibilità di andare ancora avanti, siamo qui e nessuno deve smettere di sognare. Non è cambiato niente dopo la vittoria contro il Barcellona, tutti chiaramente adesso parlano dell'impresa ma dopo i festeggiamenti dobbiamo continuare a lavorare, senza mai fermarsi. Di Francesco? È un bravo allenatore, ne siamo stati convinti fin dal primo giorno. Ha cambiato il suo modo di vedere il calcio contro il Barcellona e questa è una cosa che fanno solo i grandi tecnici".