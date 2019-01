© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il ds della Roma Monchi è tornato a parlare anche del caso Malcom, gettando un po' di acqua sul fuoco: "Se una squadra come il Barcellona spende 42 milioni per un giocatore non lo fa solo per strapparlo alla Roma". L'esterno d'attacco brasiliano quest'estate era stato infatti vicinissimo alla maglia giallorossa prima del trasferimento a sorpresa dal Bordeaux al Barcellona.