Come scrive il Corriere dello Sport, si aggiunge un nuovo nome alla lista dei centrocampisti seguiti da Monchi per l'imminente mercato di gennaio: si tratta di Erick Pulgar, in rotta con il Bologna. Il giocatore - si legge - non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2020.