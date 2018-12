Roma, Monchi: "Mie dimissioni in caso di esonero? Follia, mai pensato"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto da Sky Sport 24 alla vigilia della gara di domani contro il Viktoria Plzen, il ds della Roma Monchi commenta le voci su un suo possibile addio ai giallorossi. Partendo dalla situazione di Eusebio Di Francesco: "La società non ha cambiato mai idea. La fiducia è la stessa, l'ho detto tante volte. Difficilmente perdo fiducia, se mi fido di una persona. Sono rimasto confuso leggendo alcune cose sulla situazione della Roma, quando leggo si buonuscita, di guerre e divento matto perché credo che parlino di altre società. C'è il 100% della fiducia perché è lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions e terzi in campionato. La responsabilità è di tutti".

Perché si parla sempre di sue dimissioni in caso di esonero del tecnico?

"Questa è una follia, non l'ho mai detto né pensato. Voglio rimanere tanto tempo qui. Finché avrò la fiducia della società voglio rimanere qui. Ho fatto una scommessa importante venendo qui e voglio rimanere accanto a questa società che mi ha permesso di fare il ds in Italia".

Quali benefici dà il ritiro?

"Far capire alla squadra cosa non va bene e unire il gruppo. A volte le soluzioni le trovano i giocatori parlando tra di loro".