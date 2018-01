Roma, Monchi: "Momento difficile e brutte sensazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, il ds giallorosso Monchi, analizza il momento della squadra di Di Francesco, sconfitta ieri all'Olimpico dall'Atalanta: "Siamo in una situazione difficile e le sensazioni sono brutte. Dov'è il problema? Non credo che ci sia solo un problema, ma ne abbiamo di più. Ci sono problemi sportivi, mentali e di atteggiamento, non siamo arrivati qua solo per una cosa. Ora dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni".