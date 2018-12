Roma, Monchi: "Non andremo a Boston per parlare di cibo americano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, ds della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa:

Di Francesco si gioca la panchina? "No ci giochiamo tre punti, sull'allenatore vedremo. Dobbiamo pensare a vincere, abbiamo bisogno di prendere i tre punti. Dobbiamo risalire la classifica".

L'esclusione di Schick? "Non si significa nulla, l'allenatore ha scelto gli undici giocatori. La scelta l'ha fatta il mister, questi sono gli 11 che ritiene migliori. Non c'è nessun segnale per il mercato".

A Boston parlerete anche del futuro di Di Francesco? "No, io ogni mese vado a Boston perché lì è la proprietà. Abbiamo tante cose da dire. Un'analisi sarà fatta, la facciamo sempre. È normale che lui vuole sapere la situazione, non andiamo a Boston per parlare di cibo americano. Parleremo di calcio".

Anche i calciatori devono prendersi le responsabilità? "È vero che non c'è solo un responsabile, tutti abbiamo delle responsabilità e tutti siamo in discussione. Io per primo. Anche i calciatori devono assumersi le proprie colpe, ma la fiducia in loro continua ad esserci, senza nessun dubbio".