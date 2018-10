Roma, Monchi non molla Herrera: Champions determinante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi continua a seguire con molta attenzione Hector Herrera, che ha interrotto i colloqui col Porto per il rinnovo di contratto e che potrebbe essere messo sul mercato nel corso del prossimo gennaio. Guadagna meno di un milione di euro e dunque convincerlo non dovrebbe rappresentare un problema. Molto dipenderà dal percorso europeo dei portoghesi, perché se si interrompesse l'esperienza in Champions, ecco che la sua partenza diventerebbe praticamente scontata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.