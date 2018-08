Roma, Monchi non molla Neres: l'Ajax lo valuta almeno 50 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi continua a seguire con interesse l'esterno brasiliano David Neres, il più simile per caratteristiche a Malcom, sfumato a causa del Barcellona. L'Ajax chiede non meno di 50 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore che però ha dimostrato di avere grande feeling col gol e soprattutto di avere quelle qualità che si sposerebbero perfettamente con il calcio di Di Francesco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.