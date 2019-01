© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma non molla Sandro Tonali per il futuro. La speranza di Monchi è di potersi inserire nella battaglia per arrivare al centrocampista del Brescia. Dalle nostre parti - fa sapere La Gazzetta dello Sport - interessa a Inter e Juventus, all’estero di recente si è fatto sentire anche il Liverpool. Monchi ci lavora da tanto tempo: già dalla scorsa estate, quando cercò di affondare il colpo ma si sentì chiedere da Cellino 12-13 milioni di euro. Oggi quella cifra è molto più alta, ma tanto.