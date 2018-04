Roma, Monchi: "Non pensiamo al Liverpool. Schick? Ha la fiducia di tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Monchi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro la Spal. "Non dobbiamo pensare alle due gare importanti con il Liverpool perchè dobbiamo stare attenti al campionato che è il più importante. Credo che la squadra è pronta, abbiamo fatto turnover contro il Genoa e siamo migliorati come dimostrano i risultati. Abbiamo le possibilità di andare avanti in entrambe le competizioni. La strada è già tracciata, sappiamo già dove intervenire a fine stagione ma adesso dobbiamo rimanere concentrati in quest'ultimo mese. Stiamo lavorando per provare ad avere l'anno prossimo la miglior squadra possibile. Schick? Ha fatto grandi partite contro Barcellona e Lazio, ha la fiducia dell'allenatore e dell'allenatore. Siamo convinti che è un giocatore con tanta qualità".