Roma, Monchi: "Non siamo fortunati.Ritorno all'Olimpico un vantaggio"

Monchi, direttore sportivo della Roma, commenta ai microfoni di Premium Sport il sorteggio di Champions: "Non siamo stati molto fortunati, ma vogliamo giocare questa sfida. Ho fiducia nella mia squadra, dobbiamo scendere in campo con la voglia di fare qualcosa di importante. Sappiamo che il Barcellona è una delle squadre migliori del mondo, ma noi dobbiamo pensare di poter andare avanti. Nel calcio si gioca 11 contro 11, se facciamo le cose per bene possiamo andare avanti. Non c'è solo Messi, il Barça è una squadra fortissima, ma la Roma ha la possibilità di vincere. Il Napoli ha chiesto Alisson? Ho letto qualcosa, ma io rispondo con un sorriso. Forse è un Pesce d'Aprile in anticipo. Il Barcellona di Valverde è più equilibrato, è migliorato molto in difesa ed è cresciuto molto. In Spagna temono Monchi e Alisson? Forse perché conosco bene il Barcellona, ma sono sicuro che Alisson darà qualcosa di più. Vantaggio giocare l'andata a Barcellona? Mi piace molto giocare il ritorno all'Olimpico, se usciamo dal Camp Nou con un buon risultato possiamo fare una bella partita con la spinta dei nostri tifosi".