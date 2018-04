Roma, Monchi: "Ora pensiamo a questo importante finale di torneo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Fiorentina: "Proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno. Abbiamo una base importante e la partita di Barcellona, al di là del risultato ha mostrato che la Roma può farcela, sia nel presente che nel futuro. Ora pensiamo al presente perché abbiamo un finale di campionato molto importante. Incontro con Raiola anche per Balotelli? Stiamo parlando di Luca Pellegrini e siamo sulla strada giusta anche se non abbiamo chiuso. Non si è parlato di nient'altro che del suo rinnovo. Scorie post-Champions? La squadra non era contenta ma a Trigoria ha preso un po' d'aria e pensato alla partita di oggi, ugualmente importante. Siamo su una buona strada e la squadra è convinta del suo potenziale".