Roma, Monchi: "Pallotta disgustato? Normale, non possiamo esser felici"

Le parole del ds giallorosso Monchi a DAZN prima di Roma-Frosinone:

“Ritiro? Penso che sia servito, abbiamo fatto gruppo e capito alcune situazioni, provare delle situazioni in campo. Pallotta disgustato? È normale non essere contenti, chi indossa questa maglia non può essere contento ora”.