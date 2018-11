Roma, Monchi pensa ai rinforzi: Van de Beek il nome per il centrocampo

Analizzando il momento della Roma, La Gazzetta dello Sport sottolinea come questi primi cinque mesi di stagione abbiano certificato la necessità per i giallorossi di portare a casa a gennaio almeno due pedine: un centrocampista e un difensore centrale. In mezzo al campo i nomi che circolano sono sempre quelli, da Herrera a Rabiot (entrambi in scadenza di contratto, il messicano con il Porto e il francese con il Psg), anche se non sono loro quelli su cui si concentrerà Monchi, almeno non per gennaio. Per loro, in caso, il discorso si può aprire per giugno, quando ci sarà eventualmente da cambiare alcuni pesi massimi (al netto dell’eventuale qualificazione o meno in Champions, che può cambiare tutto il mercato della Roma). Un nome che allora potrebbe essere buono è quello di van de Beek, dell’Ajax.