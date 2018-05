Roma, Monchi pensa al futuro: il primo nome in lista è Bonaventura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, il primo nome della lista di Monchi in vista del mercato estivo di casa Roma, è quello del jolly rossonero Giacomo Bonaventura. La squadra dovrà essere rinforzata all'altezza delle ambizioni in campionato e in Champions e il giocatore di Gattuso potrebbe essere perfetto per dare tante opzioni tattiche a Di Francesco.