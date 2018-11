Roma, Monchi pensa già a giugno: nel mirino c'è Thorgan Hazard

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds della Roma Monchi sta già pensando alle possibili operazioni da portare in porto nel corso della prossima estate e per questo ha messo nel mirino il fantasista del Borussia Monchengladbach Thorgan Hazard, fratello del più famoso Eden del Chelsea. Il giocatore ha iniziato la stagione con 7 gol in 11 partite e anche con 4 assist e ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020. Una possibilità che senza rinnovo permetterebbe ai giallorossi di investire una cifra al massimo tra i 25 e i 30 milioni. Contrariamente, in caso di prolungamento, i costi potrebbero aumentare, soprattutto nel caso in cui il belga dovesse continuare ad avere questo incredibile rendimento, sintomo di maturazione calcistica dopo tante buone stagioni senza mai trovare il picco di forma decisivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.