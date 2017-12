Roma, Monchi: "Pensiamo al Cagliari. Emerson alla Juve? Non c'è nulla"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima della sfida contro il Cagliari, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Con la sconfitta dell'Inter è obbligatorio vincere?

"Anche se l'Inter avesse vinto l'obiettivo sarebbe stato la stesso, con la sconfitta vogliamo avvicinarci a loro, sarà una gara complicata ma dobbiamo vincere".

Emerson Palmieri: se arriva la Juve con un'offerta da più di 20 milioni a gennaio, va via?

"Ho letto questa mattina questa notizia sui giornali, sta arrivando quel periodo in cui ci saranno notizie tutti giorni, vogliamo che Emerson arrivi al suo livello. E' normale che nel mercato ci saranno voci ma non c'è niente, non abbiamo avuto alcun contatto, non abbiamo parlato con nessuno, questa cosa non c'è assolutamente".

Quanto è importante vincere stasera?

"Tanto, tantissimo ma credo che la mentalità non deve uscire solo con le parole con i fatti. Di Francesco ha fatto una scelta importante schierando Nainggolan titolare, tutti parlavano ieri della possibilità che non giocasse perché è diffidato, lui ha pensato solo a questa partita e non all'importanza della prossima gara contro la Juve".