Roma, Monchi: "Penso sia il momento che il calcio italiano alzi la voce"

Monchi, ds della Roma, ha così commentato a Premium Sport l'eliminazione dei giallorossi in semifinale di Champions contro il Liverpool: "Arbitro? Cambia tutto. Là abbiamo preso un gol in fuorigioco, qui c'erano due rigori ed un rosso. Penso sia il momento di alzare la voce, ma non solo la Roma: tutto il calcio italiano, visto anche cosa è successo alla Juve. Qui si gioca con il cuore di tutti noi che lavoriamo e dei tifosi. Dobbiamo fare i complimenti al Liverpool ma ci sono molte cose da analizzare. VAR? Non capisco come non possa esserci nella competizione più importante per club. Mi pare la cosa più giusta possibile: si sbaglia comunque, ma molto meno. Lo spogliatoio era arrabbiato perché abbiamo fatto un secondo tempo incredibile nel quale meritavamo di più. Speriamo che chi deve decidere lo faccia: il VAR è fondamentale contro certi errori. Non so perché non lo vogliano mettere ma penso che ne abbiamo davvero bisogno".