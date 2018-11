Roma, Monchi pianifica almeno due innesti dal mercato di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' una rivoluzione a metà quella che la Roma ha scelto di affrontare durante la scorsa finestra di mercato. L'obiettivo del ds capitolino Monchi era quello di ringiovanire la rosa aumentandone al contempo la qualità. I fatti, però, come riporta oggi Il Messaggero, parlano di una squadra che ha perso in fatto di personalità e che fra le new entry ha visto spiccare Nzonzi, Santon e Olsen, tre che di giovane non hanno più nulla sul piano calcistico. Per questo motivo, assieme allo scarso rendimento di molte alternative in particolare fra centrocampo e attacco, a gennaio il club capitolino avrebbe già deciso per almeno due innesti di qualità da mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco,.