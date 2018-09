Roma, Monchi: "Preoccupato dai risultati, pressione alta su di noi"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Onda Cero, il direttore sportivo della Roma Monchi parla così a poche ore dalla sfida al Real Madrid: "È venuta a trovarmi la mia famiglia. A Roma sto solo quindi sono venuti da Siviglia per trovarmi e stare con me. Sono contento qui anche se sono un po’ preoccupato perché la squadra non va come pensavamo. Abbiamo provato a investire nel presente e nel futuro. Dico sempre che l’obiettivo di un ds non è solo costruire una rosa per il presente, ma anche per il futuro. La pressione del risultato e l’obbligo di vincere sono alti e il tempo quindi è minore. Lo scorso anno abbiamo venduto e le cose sono andate bene. Il figlio di Kluivert? Più che parlare di figlio di Kluivert, io vorrei chiamarlo con il suo nome, Justin Kluivert. A parlare di figlio di Kluivert si può pensare che abbia avuto facilitazioni che non gli appartengono. Ha già fatto una carriera importante, ha giocato nell’Ajax e ora è nella Roma. Deve avere il suo tempo, ha qualità importanti ma deve continuare a crescere e tenere la pazienza per riuscirci. Abbiamo tutti fiducia, ha un futuro importante. Migliorarsi? Non è facile. A livello di Champions vorrebbe dire andare in finale e in campionato arrivare secondi o primi. Io però sono ambizioso, voglio raggiungere obiettivi importanti. Noi dobbiamo pensare di poter migliorare, pur sapendo che sarà difficile".