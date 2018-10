Roma, Monchi: "Problema continuità, non siamo gli stessi in ogni partita"

© foto di Federico Gaetano

Monchi, direttore sportivo della Roma, prima della partita contro il CSKA Mosca è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo lavorare, non soltanto per pareggiare il rendimento tra campionato e Champions League, ma anche per trovare la continuità. Il problema è proprio questo, la mancanza di continuità. Dobbiamo capire perché non siamo gli stessi da un giorno all'altro".