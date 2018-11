Roma, Monchi pronto a dimettersi in caso di esonero di Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in caso di esonero di Eusebio Di Francesco anche Monchi potrebbe lasciare la Roma. Per il tecnico pescarese decisivi i prossimi due match, ma l'attuale ds vorrebbe andare avanti con l'ex Sassuolo a prescindere dai risultati e se dovesse prevalere la linea di Franco Baldini ecco che il dirigente spagnolo potrebbe abbandonare la nave Roma. Un modo, si legge, per restare coerente con le scelte fatte.