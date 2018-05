Roma, Monchi pronto a offrire 30 milioni per Talisca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta il portale turco sabah.com.tr, la Roma avrebbe messo gli occhi su Anderson Talisca, giocatore del Benfica in prestito al Besiktas. I portoghesi chiedono 40 milioni, ma potrebbero perdere il giocare qualora il club turco decidesse di spendere i 21 milioni per il riscatto, ipotesi però remota. L'offerta di Monchi sarebbe di circa 30 milioni.