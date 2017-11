Roma, Monchi pronto a rinnovare il contratto di Alisson

© foto di www.imagephotoagency.it

Da portiere di coppa nella scorsa stagione a punto di forza in questa. Se la Roma prende pochi gol, parte del merito è senza dubbio di Alisson. Come scrive il Corriere della Sera, il contratto del brasiliano scadrà nel giugno 2021. Monchi, però, sta già pensando a un prolungamento. Un portiere del genere non si trova facilmente, soprattutto a 1,5 milioni netti a stagione. In cambio dell’allungamento dell’accordo, la Roma è pronta a un ritocco.