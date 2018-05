Roma, Monchi: "Qualificati per la Champions, ma niente da festeggiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso Twitter, il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato così la qualificazione della squadra giallorossa per la prossima Champions League, arrivata dopo il ko dell'Inter: "Qualificati per la Champions League, ma non c’è niente da festeggiare, solo pensare a lavorare tanto per continuare a migliorare. Domani c’è una partita importante per continuare a crescere e a credere. Il futuro inizia domani sera. Daje Roma!!! #guardiamoavanti".