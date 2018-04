Roma, Monchi: "Quinto posto? Firmo solo se vinciamo la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. giallorosso Monchi ha rilasciato un'intervista a Premium Sport, prima del kick-off della gara tra Roma e Genoa: "È vero che dopo due partite emozionanti come quella di Champions e il derby non è facile trovare motivazioni, ma il mister a Trigoria ha lavorato sulla testa dei giocatori. Siamo pronti per affrontare una gara difficile, per noi è importante come quella con il Barcellona, perché stiamo lottando con Lazio e Inter per il terzo e quarto posto, ma soprattutto per il futuro. Ogni partita ha una storia, a Bologna abbiamo giocato di più, contro la Fiorentina è stato incredibile perdere con ventisei tiri, nel derby è mancata fortuna. Dobbiamo trovare la stessa strada che abbiamo percorso in Champions. Biglietti esauriti in tre ore? Questo è il calcio, i tifosi sono innamorati della squadra. Non so se ci sia pressione, ma è bello, abbiamo la possibilità di fare felici tanti tifosi, questo deve essere sempre il primo obiettivo. Quinto posto e finale? Firmerei, ma solo per una vittoria in Champions".