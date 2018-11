Roma, Monchi ribadisce: "Ignoro il perché non venga usato il VAR"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole del ds della Roma Monchi in sala stampa al termine del match pareggiato contro la Roma: “La Roma in questi mesi non ha mai alzato la voce, ma a Empoli e contro la Spal abbiamo avuto dei rigori avversi “così e così” e stasera ancora una volta. Per il rispetto che ho degli arbitri non voglio parlare, oggi Banti è il meno responsabile. Dallo scorso anno abbiamo il Var e non capisco perché non sia stato usato. Chiunque ha visto la televisione può tranquillamente affermare che non c’era calcio di rigore. Voglio solo che il Var sia utilizzato sennò facciamo casino e basta. Perché non abbiamo rigore contro da febbraio? Non sono qui per fare il giudice”, riporta Firenzeviola.it.