Roma, Monchi: "Rimonta? Bugia dire che ero convinto. Ma ci credevo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha sempre creduto nella possibilità di rimontare il 4-1 dell'andata? Domanda complicata per Monchi, ds della Roma, che in diretta su Twitter risponde così: "Sarebbe una bugia dire che ero convinto al 100%. Però è vero che dopo la partita di Barcellona avevo parlato con Di Francesco e ci eravamo detti che il risultato non fosse giusto. Pensavamo che se avessimo fatto la stessa partita, senza autogol e con decisioni diverse dall'arbitro, forse avremmo avuto una possibilità. Penso al passato, col Siviglia: avevamo giocato in Europa League contro il Betis, avevamo perso 2-0 all'andata. Pensavamo tutti di essere usciti, ma ci siamo detti che rimanevano 90 minuti e che ci potevamo credere. È successa la stessa cosa ieri. Restavano 90 minuti, perché non potevamo farlo? Alla fine il premio è stato quello giusto"