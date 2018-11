Roma, Monchi: "Rinnovo di Under? Ancora non abbiamo deciso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Su Sky Sport, prima di Udinese-Roma, il ds giallorosso Monchi ha parlato del rinnovo di contratto di Under: "Ancora non abbiamo deciso niente. Dopo il suo arrivo è cresciuto e continua a farlo. Non è il momento per parlare di questo, dobbiamo lasciarlo lavorare in modo tranquillo: quello che dovrà arrivare poi arriverà"