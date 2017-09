Roma, Monchi: "Rosa migliorabile ma dietro siamo coperti così"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di una chat coi tifosi della Roma, il ds giallorosso Monchi ha parlato anche di un colpo in difesa che alla fine non è arrivato. "Abbiamo valutato tutte le possibilità e abbiamo constatato che con i cinque centrali presenti in rosa, Leandro Castan, Kostas Manolas, Juan Jesus, Federico Fazio e Hector Moreno, siamo coperti per disputare le tre competizioni. L’ho già detto in passato, la rosa è sempre migliorabile. Ma considerate le circostanze, le possibilità economiche e sportive e il numero di giocatori a nostra disposizione, abbiamo ritenuto di essere pronti per affrontare le tre competizioni".