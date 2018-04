Roma, Monchi: "Sarà una notte importante per la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto prima del match contro il Barcellona. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Remuntada possibile?

"Sarà difficile, ma siamo in fiducia. Il mister ha deciso di cambiare qualcosa e ha voluto dare fiducia a Schick. Sarà una notte importante per la Roma".

I soldi della Champions verranno utilizzati per far crescere la squadra?

"È il lavoro, non solo i soldi. Sono importanti, ma dopo un anno so quello che gira intorno al club. Si può fare qualcosa per migliorare, ora pensiamo al presente. Credo più nel lavoro che nei soldi".