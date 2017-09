Roma, Monchi: "Schick e Defrel acquisti che ci daranno tanto"

Monchi, ds della Roma, ha parlato al sito ufficiale giallorosso dell'arrivo di Defrel e Schick nella Capitale. "Dobbiamo essere contenti di avere in squadra Defrel, Patrik ed Edin. Sono giocatori, soprattutto Patrik e Defrel, che possono ricoprire due ruoli diversi. Per me è motivo di soddisfazione avere in squadra tre giocatori di questo livello. Defrel, poi, è un giocatore che ci darà molto sotto diversi punti di vista. Abbiamo già detto che Patrik è un giocatore importantissimo in ottica presente e futura. Edin lo scorso anno è stato fondamentale e lo sarà anche in questa stagione. Penso che non ci sia stato uno spreco di soldi e credo che dobbiamo ritenerci fortunati ad aver a disposizione giocatori di altissimo livello".