Roma, Monchi: "Schick ha qualità. Presto sarà decisivo per noi"

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato anche di Patrick Shick nella sua intervista rilasciata alla stampa estera: "Sappiamo che è un calciatore ancora giovane e ha bisogno di un percorso di crescita, ma le qualità non gli mancano. Magari quando arriverà a 40 milioni come valutazione tutti saremo più convinti che li vale. Anche lui non è convinto ancora. Dani Alves è stato un anno e mezzo un giocatore normale, e i tifosi non erano contenti. Poi è diventato importante. C’è una parola fondamentale: adattamento”.