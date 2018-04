Roma, Monchi: "Se stasera vincessimo sarebbe la settimana perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato a Premium Sport prima del derby contro la Lazio: “Vincere sarebbe il finale per una settimana perfetta ma abbiamo un rivale che vorrà vincere il derby per i loro tifosi, dopo la sconfitta col Salisburgo. Sarà una partita difficile ma per me è importante quanto quella giocata martedì. Per noi diventa determinante per la qualificazione Champions e il futuro: dimentichiamo quanto fatto martedì e guardiamo a oggi. Dzeko? Non appena la trattativa con il Chelsea non si è fatta, da vero professionista, ha pensato subito al 100% alla Roma. Ha saputo gestire un momento non facile. Soldi Champions? Contano i soldi ma di più il lavoro. VAR? Io ne sono un difensore: è necessario in tutti i grandi campionati. Su questo concordo con Marotta e Agnelli”.