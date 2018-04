Roma, Monchi: "Siamo qui per provarci e perché ce lo siamo meritato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della partita di Champions sul campo del Barcellona: "Se la Roma vuole andare avanti e crescere, sia per il presente che per il futuro, non deve cercare alibi se non si qualifica. Siamo qui per provarci ed avere la nostra possibilità. L'avversario è difficile ma siamo qui per quello che abbiamo fatto contro rivali altrettanto importanti. Se siamo qui è perché lo meritiamo. Florenzi? L'ha già fatto l'esterno alto e anche il Barca ha fatto lo stesso, mettendo Semedo e Sergi Roberto. Spero che la Roma faccia la Roma, aggressiva e alta con linee molto vicine. Non dobbiamo cambiare niente. Loro sono favoriti: sono più forti e tutto, ma noi abbiamo una possibilità e per andare avanti dobbiamo prenderla. Come diceva Lippi di dieci volte noi ne vinceremmo sì e no due, ma queste potrebbero essere anche oggi e il ritorno, chissà... Derby sullo 0-0? Magari finisse così (ride, ndr)".