Roma, Monchi sicuro: "Schick segnerà tantissimo in giallorosso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha commentato ai microfoni di Roma TV la sconfitta subita sul campo della Juventus: "Non dobbiamo guardare solo l’ultima giocata, sono convinto che Schick farà molti gol importanti con la Roma, concentrare l’analisi della partita e circoscriverla a quell’azione sarebbe riduttivo. Manca qualcosa, tutto quello che facciamo lo facciamo con convinzione, dobbiamo sicuramente lavorare. Sarei stato più preoccupato però se fossero mancate anche le occasioni. Se ne fai tante prima o poi il gol arriva. Io guardo i giocatori e vedo che vogliono vincere. Non dobbiamo guardare solo quello che abbiamo sbagliato. Parliamo di una Juve incredibile, una grande squadra, che vince sempre e che negli ultimi 20 minuti è stata in difficoltà. Dobbiamo prendere questo, vedere le cose positive fatte, pensare che queste cose ci aiutano a proseguire nella crescita della quale abbiamo bisogno".