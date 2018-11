Roma, Monchi sogna i gioielli dell'Ajax: van de Beek nel mirino

© foto di Federico Gaetano

Per il mercato di gennaio il DS giallorosso Monchi è tornato a guardare in Olanda, tra i lancieri dell'Ajax. Dopo aver preso Kluivert in estate e il sogno Neres soltanto accantonato, La Gazzetta dello Sport, scrive di come potrebbe riaprirsi il discorso legato a Ziyech. L'obiettovo più plausibile è Donny van de Beek, centrocampista centrale classe '97.