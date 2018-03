Roma, Monchi: "Stanco di parlare del futuro di Alisson, non voglio venderlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Premium Sport il ds della Roma, Monchi, ha parlato anche di Alisson, portiere brasiliano giallorosso oggetto di tante chiacchiere di mercato nelle ultime settimane tra i rumors che portano al Real Madrid e non soltanto. "Tutti i giocatori hanno un margine di crescita, sul suo futuro sono un po’ stanco perché ad ogni intervista mi chiedete di lui. Fino ad oggi non abbiamo nessuna offerta, siamo contenti di averlo in squadra. No, non voglio vendere. Non voglio dire il prezzo".