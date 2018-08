Roma, Monchi: "Strootman via? Non lo abbiamo costretto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma, Monchi, a Sky Sport prima del match contro l'Atalanta ha commentato l'imminente cessione di Strootman al Marsiglia:

"L'anno scorso Kevin ha giocato tanto, è un giocatore forte. Abbiamo preso una decisione tutti insieme, anche insieme all'allenatore. Chi è nella Roma è perchè lo vuole, nessuno mette la pistola in testa a qualcuno per farlo andare via".