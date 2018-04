Roma, Monchi su Balotelli: "E' un profilo che non scarto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, il direttore sportivo della Roma Verdejo Monchi s'è così espresso sul possibile ingaggio in estate di Mario Balotelli, centravanti in scadenza col Nizza: "Questa è una domanda trabocchetto. Se tu hai bisogno di questo tipo di giocatore, lo puoi prendere. Edin e Balotelli sono il giorno e la notte. Se mi dici un vice Dzeko, in generale si cerca un giocatore con le caratteristiche simili. Il giudizio su Balotelli non si può fare solo sulla persona ma si deve riflettere sul suo livello tecnico, che è da giocatore importante. È un profilo che non scarto", ha detto.