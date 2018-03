Roma, Monchi su Kovacic. Non sarà inserito nell'affare Alisson

© foto di J.M.Colomo

Due anni all'Inter, poi tre al Real Madrid. La prossima estate potrebbe essere quella del trasferimento di Mateo Kovacic (23) alla Roma, come riporta Mundo Deportivo. Il ds giallorosso Monchi vuole puntare sul croato, mentre le merengues sarebbero disposte a salutare il calciatore. La Roma, però, non ha intenzione di inserire Kovacic come contropartita tecnica nell'eventuale trattativa che potrebbe portare Alisson (25) al Santiago Bernabeu.