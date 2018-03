Roma, Monchi: "Tante big su Under. Talisca? Bravo ma non c'è niente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha parlato ai microfoni di Radyospor in Tuchia partendo dal momento di Cengiz Under: "Siamo sinceramente soddisfatti di Ünder. Ha mostrato le qualità che ci aspettavamo dopo un processo di adattamento, come normale che fosse. Il primo a parlarmi di lui è stato Bayram Tutumlu. Abbiamo fatto cose importanti come Poulsen ai tempi del Siviglia. Poi, grazie al figlio di Bayram Bey Isaac Tutumlu, il trasferimento di Cengiz ha avuto luogo. Ho incontrato anche Göksel Gümüşdağ e il suo team e ci hanno aiutato in questa trattativa. Molti club erano interessati a lui, tipo il Manchester City. Non è stato un trasferimento facile. È molto giovane e pensiamo che possa diventare un giocatore molto importante. Stiamo lavorando per far emergere questo potenziale. Non so se in futuro sarà come Iniesta o David Silva ma sarà un giocatore importante. Sappiamo che molti club importanti seguono Ünder. Bayram Tutumlu ha stretti legami con il Barcellona e mi ha detto che lo stanno seguendo. La mia esperienza a Roma? A Roma mi sento bene, cerco sempre di migliorarmi e posso fare di più. Posso farcela dopo quanto fatto a Siviglia, che è la mia casa. Ora devo pensare però da professionista. Champions League? Speriamo di poter dimostrare le nostre qualità contro il Barcellona. Saranno partite davvero difficili. Sfideremo la migliore squadra del mondo. Penso che sarà la stessa cosa per il Siviglia nella partita contro il Bayern Monaco. Sono una squadra pericolosa ma gli andalusi hanno le possibilità di passare il turno. Mercato? Stiamo guardando diversi giocatori, tra cui quelli più in vista in Turchia. Stiamo seguendo con attenzione il Galatasaray. Bayram mi ha segnalato diversi giocatori. Abbiamo Rezan Corlu in Primavera, anche lui avrà un importante futuro. È arrivato dalla Danimarca, lo valuteremo meglio dalla prossima stagione. È un ragazzo che si allena bene. Roma su Soyuncu? È un giocatore importante, è un ragazzo che seguiamo e sappiamo quanto sia talentuoso. Ci piacciono sempre i giocatori di talento. Non diciamo i nomi, ma seguiamo molti giocatori. Talisca è un obiettivo? È ovvio che reputo Talisca un giocatore forte. È un giocatore interessante e promettente, qualunque ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui".