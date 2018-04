Roma, Monchi: "Totti fondamentale. Lavorare con lui è un vantaggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma, Monchi, ha parlato a Sky Sport analizzando il momento della squadra giallorossa. Queste alcune battute su Totti: "Francesco è stato un supporto molto importante perché la squadra ha avuto momenti difficili durante la stagione. Abbiamo lavorato sempre insieme e avere avuto la conoscenza della Roma che ha lui per me è stato importante, avere l'opportunità di lavorare con Francesco e con Eusebio, perché entrambi conoscono bene questo ambiente, è stato un vantaggio incredibile. Eusebio è una persona preparata ed equilibrata e per il lavoro di un direttore sportivo questa cosa è importante. Mi trovo benissimo a lavorare con lui, innanzitutto perché parliamo la stessa lingua che è quella del lavoro perché lui è un grande lavoratore e questo per me è il primo valore che deve avere un professionista".