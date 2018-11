Roma, Monchi tuona: "Più rivedo il rigore più mi arrabbio. Rispetto!"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha espresso tutta la sua rabbia per il rigore fischiato a Simeone nell'1-1 ottenuto dai giallorossi sul campo della Fiorentina: "Oggi siamo stati più vicini all'idea che abbiamo di questa squadra. La Roma ha meritato di più, poi però purtroppo c'è una giocata che ha cambiato la partita. Sono 18 mesi che sono qui, e non parlo mai degli arbitri. E neanche oggi: la colpa non è sua. Abbiamo il VAR. Se finisce 1-1 con un rigore così forse dobbiamo fare una riflessione. L'arbitro è l'ultimo responsabile, ma c'è una persona che è responsabile di questo. Ricordo anche un rigore non fischiato su Perotti l'anno scorso contro l'Inter. Sono sicuro che nessuno lo fa apposta, ma chiediamo rispetto da parte degli arbitri. La Roma non può sempre stare zitta e non parlare mai. La strada è usare il VAR: io lo difenderò a oltranza. Più rivedo l'episodio del rigore e più mi arrabbio. Chi sta seduto in una stanza deve invitare l'arbitro ad andare a vedere. Non scordiamoci che nel calcio siamo in tanti a lavorare tutti i giorni", le sue parole a Sky Sport.