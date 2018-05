Roma, Monchi: "VAR necessario. L'arbitro non sarà contento delle scelte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha parlato a Roma TV dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Liverpool: "Complimenti al Liverpool, hanno disputato una bella Champions. Possiamo poi parlare tanto delle due gare di questa semifinale tra andata e ritorno. Bisogna fare una riflessione e pensare: sono convinto che oggi il VAR sarebbe stato necessario. Quando l’arbitro rivedrà la gara non sarà contento: ha commesso un errore umano. I calciatori hanno fatto un grandissimo secondo tempo che però non ci ha portato fortuna. L’arbitro? Credo che il calcio italiano debba alzare la voce: abbiamo i numeri per dimostrare che col VAR il calcio migliora. Il VAR qui va avanti: dobbiamo prendere le bandiere per far installare il VAR in Europa. Ho sempre creduto in noi ma tutti sbagliamo. Loro hanno un aiuto, perché non lo fanno? È il momento di porre questa domanda e di alzare la voce, senza far casino. Se in molti campionati il VAR c’è perché non metterlo nella competizione più importante? Vabbé".