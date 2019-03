© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano le voci sul possibile addio di Monchi dalla Roma. Lo spagnolo dovrebbe concludere la propria esperienza nella Capitale alla fine della stagione, ma c'è già un discreto giro di voci sull'eventuale sostituto. Libero limita i candidati odierni a due, cioè Piero Ausilio dell'Inter - in scadenza contrattuale - e Walter Sabatini. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno, avendo già vissuto l'ambiente giallorosso in tempi recenti.