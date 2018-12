Roma, Monchi vuole 3 innesti: da Piatek e Weigl passando per Nastasic

© foto di Giacomo Morini

Monchi spinge per avere tre innesti subito a gennaio. Il DS, scrive Il Messaggero, chiederà al presidente Pallotta di investire durante la sessione invernale, ricordandogli che la qualificazione agli ottavi di Champions ha generato ulteriori introiti. Monchi - si legge - spinge per tre innesti: il centrale difensivo, Maidana o Nastasic, al posto di Marcano; il centrocampista Weigl (il low cost Sanogu) girando in prestito Coric; il centravanti di scorta, magari puntando su Piatek o Kouamè, liberandosi momentaneamente di Schick. La formula sarà quella del prestito.