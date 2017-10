Roma, Monchi vuole bruciare la concorrenza per Barella del Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' uno dei giovani che si sta mettendo più in luce in questa stagione in Serie A, Nicolò Barella. Ventesimo giocatore del Cagliari a vestire la maglia dell'Italia, Barella è un centrocampista classe 1997 nato e cresciuto nelle giovanili del club sardo e ora, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe attirato su di sè le attenzioni anche della Roma. Rapporti ottimali tra club, il ds Monchi cerca di anticipare la folta concorrenza in Italia per portare alla corte di Di Francesco uno dei prospetti più interessanti del calcio nostrano.